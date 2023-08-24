Дело о самолете Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total – СМИ

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Дело о крушении бизнес-джета Embraer, на борту которого был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, будет вести следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибула, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Он расследовал крушение бизнес-джета во Внуково в 2014 году, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, и аварию с SSJ100 в Шереметьево в 2019 году, во время которой погиб 41 человек.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.

На борту EBM-135BJ находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Имена членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти основателя группы Евгения Пригожина.



СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области