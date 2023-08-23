Байден заявил, что не удивлен крушению самолета под Тверью

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Американский лидер Джо Байден заявил, что не удивлен крушению самолета в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", – заявил Байден.

Президент США на вопрос журналистов о том, считает ли он, что за авиакатастрофой стоит российское правительство, ответил: "Немногое происходит в России, за чем не стоит (президент Владимир. – Прим. ред.) Путин".

Байден добавил, что у него нет достаточно информации, чтобы конкретно ответить по данной ситуации. Он уточнил, что последние полтора часа был занят спортом.

В СМИ заявили, что президент Соединенных Штатов прокомментировал ситуацию с падением бизнес-джета после занятия пилатесом в фитнес-студии в торговом центре. В настоящее время Байден находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. По предварительной информации, на борту было 10 человек, все они погибли.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия. В Росавиации также подтвердили, что в списке пассажиров бизнес-джета значился Пригожин.

В свою очередь, глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти основателя группы Евгения Пригожина.