В ЧВК "Вагнер" подтвердили гибель Пригожина – Рогов

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Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти основателя группы Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и (командира ЧВК "Вагнер". – Прим. ред.) Дмитрия Уткина", – заявил он.

Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Бологовского округа, прибывшие на место крушения самолета Embraer спасатели извлекли тела семерых человек.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. По предварительной информации, на борту было 10 человек, все они погибли.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия. В Росавиации также подтвердили, что в списке пассажиров бизнес-джета значился Пригожин.