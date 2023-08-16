Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции погибли в авиакатастрофе

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Французский журналист Жерар Леклер и дочь экс-главы Сената Франции Рене Монори Мишель разбились во время авиаперелета. Об этом сообщило издание Sud Ouest.

По информации источника, борт Robin DR400, которым управлял Леклер, вылетел из коммуны Людон на западе Франции утром 15 августа. Он летел в коммуну Ла-Боль-Эскублак, расположенном на Атлантическом побережье. Однако в прокуратуре заявили, что самолет просто пропал с радаров, хотя никаких уведомлений о технических неполадках во время перелета не поступало.

Спустя некоторое время обломки фюзеляжа от борта нашли в каналах Луары рядом с городом Нант. Как сообщает источник, на месте происшествия обнаружили два тела и фрагменты еще одного, которые указывают на то, что в самолете был кто-то еще – Леклер, дочь Монори и еще один человек.

В правоохранительных органах добавили, что поиски были на время приостановлены из-за сильного течения, они начнутся вновь после улучшения условий. Детали ЧП возникнут по ходу расследования, которое начала прокуратура.

71-летний Жерар Леклер являлся известным во Франции журналистом. За свою карьеру он поработал на радио Europe 1 и RMC, телеканалах France 2 и France 3, а с 2017 года был ведущим политической передачи на телеканале Cnews.

Ранее на авиашоу в финском городе Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот. Правоохранители заявили, что самолет рухнул в лесу в районе аэропорта Силланпяя. Полиция намерена организовать расследование авиакатастрофы на месте ЧП.

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