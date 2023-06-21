На месте крушения венгерского военного вертолета в Хорватии нашли тела трех погибших – СМИ

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На месте крушения венгерского военного вертолета в Хорватии нашли тела трех погибших. Об этом сообщает портал Danas.hr.

Воздушное судно рухнуло в районе Паково Село в Шибенско-Книнском округе. По данным Минобороны Хорватии, вертолет не принадлежит армии. На поиски направили вертолет Ми-171 и самолет Pilatus.

"Предположительно, пилот зацепил трос зиплайна", – говорится в сообщении портала.

До этого стало известно, что в Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося в начале мая самолета Cessna 206. С момента авиакатастрофы до нахождения детей прошло 40 дней. Детей обнаружили в колумбийских джунглях. По информации местного издания Tiempo, они обезвожены и страдают от укусов насекомых.

Ранее сообщалось, что власти США подняли в воздух истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбился в штате Вирджиния.

Позже стало известно, что полицейские не обнаружили выживших на месте крушения бизнес-джета.

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