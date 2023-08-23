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23 августа, 20:40

Происшествия

Опубликованы кадры с места крушения бизнес-джета в Тверской области

Видео: телеграм-канал "Mash"

В Сети появились кадры с места крушения частного самолета в Тверской области.

На опубликованных видео можно увидеть горящие обломки бизнес-джета и сотрудников экстренных служб, оцепивших место ЧП.

В среду, 23 августа, частный бизнес-джет Embraer упал в Тверской области. Отмечалось, что судно потерпело крушение в 18:30, когда заходило на посадку.

Позже стало известно, что при крушении самолета погибли 10 человек, из которых трое пилотов и семь пассажиров. Борт следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В МЧС уточнили, что инцидент произошел вблизи населенного пункта Куженкино.

В Росавиации добавили, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося частного самолета.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиярегионы
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