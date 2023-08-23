23 августа, 19:58 (обновлено 23.08.2023 21:08)Происшествия
При крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
При крушении частного бизнес-джета Embraer в Тверской области погибли 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли", – отметили в сообщении.
По данным представителя МЧС, инцидент произошел вблизи населенного пункта Куженкино. Пока найдены тела четырех погибших. Уточняется, что при ударе о землю самолет воспламенился и сгорел. В полете борт находился менее 30 минут.
"Самолет принадлежал ООО "МНТ- Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", – заявили в Росавиации.
Глава Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на контроль.
Самолет упал в Тверской области в 18:30, когда заходил на посадку. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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