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23 августа, 19:58 (обновлено 23.08.2023 21:08)

Происшествия

При крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

При крушении частного бизнес-джета Embraer в Тверской области погибли 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли", – отметили в сообщении.

По данным представителя МЧС, инцидент произошел вблизи населенного пункта Куженкино. Пока найдены тела четырех погибших. Уточняется, что при ударе о землю самолет воспламенился и сгорел. В полете борт находился менее 30 минут.

Видео: телеграм-канал "Mash"

По данным СМИ, разбился Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал команде основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В Росавиации подтвердили, что в списке пассажиров бизнес-джета значился Пригожин и приступили к расследованию катастрофы.

"Самолет принадлежал ООО "МНТ- Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках", – заявили в Росавиации.

Глава Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на контроль.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"


Самолет упал в Тверской области в 18:30, когда заходил на посадку. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
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