После падения частного гидросамолета на Таймыре возбуждено уголовное дело

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело после крушения частного гидросамолета на севере Красноярского края, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального Следственного управления СК на транспорте.

По данным следствия, гидросамолет разбился о берег реки Дудинки, в результате чего он загорелся. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В Норильской транспортной прокуратуре добавили, что гидросамолет, потерпевший крушение, выполнял запланированный и согласованный полет. В ведомстве подтвердили, что самолет частный. При этом еще предстоит установить, кто им управлял и кто являлся пассажиром.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района. Самолет рухнул при выполнении взлета с акватории реки Дудинки.

На борту находились два человека – они погибли. Упавший самолет потушен, к ликвидации пожара были привлечены 9 человек и 3 единицы техники.



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