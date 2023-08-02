Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:27

Происшествия

После падения частного гидросамолета на Таймыре возбуждено уголовное дело

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело после крушения частного гидросамолета на севере Красноярского края, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального Следственного управления СК на транспорте.

По данным следствия, гидросамолет разбился о берег реки Дудинки, в результате чего он загорелся. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В Норильской транспортной прокуратуре добавили, что гидросамолет, потерпевший крушение, выполнял запланированный и согласованный полет. В ведомстве подтвердили, что самолет частный. При этом еще предстоит установить, кто им управлял и кто являлся пассажиром.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района. Самолет рухнул при выполнении взлета с акватории реки Дудинки.

На борту находились два человека – они погибли. Упавший самолет потушен, к ликвидации пожара были привлечены 9 человек и 3 единицы техники.

В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика