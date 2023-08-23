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23 августа, 19:50

Происшествия

Самолет потерпел крушение в Тверской области – СМИ

Фото: vk.com/readovkanews

Самолет упал в Тверской области. О происшествии пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале издания, воздушное судно потерпело крушение в 18:30, когда заходило на посадку. По предварительным данным, в самолете в момент аварии находились семь человек.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа". На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента пострадали десять человек. Погибли пять человек. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
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