Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, упавшего под Тверью

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Евгений Пригожин значился среди пассажиров частного самолета, потерпевшего крушение в Тверской области. Об этом сообщили в Росавиации.

"Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщает правительство Тверской области, глава Игорь Руденя взял ситуацию на контроль. Местные власти уточнили, что ЧП произошло в районе села Куженкино Бологовского округа.

О крушении воздушного судна стало известно вечером 23 августа. В МЧС России уточнили, что в результате падения частного бизнес-джета Embraer погибли 10 человек.

Сообщалось, что самолет выполнял рейс из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.

По последним данным, найдены тела четырех погибших. Уточнялось, что при ударе о землю самолет воспламенился и сгорел.



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