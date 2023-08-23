Пригожин был на борту упавшего под Тверью самолета – Росавиация

Фото: телеграм-канал Mash

Росавиация опубликовала в официальном телеграм-канале имена пассажиров самолета Embraer, разбившегося в Тверской области.

По данным ведомства, на борту EBM-135BJ находились следующие пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валей Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Имена членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", – отметили в Росавиации.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. По предварительной информации, на борту было 10 человек, все они погибли.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти основателя группы Евгения Пригожина.



СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области