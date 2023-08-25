Лукашенко заявил о непричастности Путина к катастрофе с самолетом Пригожина

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российский президент Владимир Путин не может быть причастен к ЧП с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что ответственность за крушение самолета Пригожина многие пытаются повесить на Владимира Путина, однако президент России здесь абсолютно ни при чем. По его словам, это скорее результат "грубой, непрофессиональной работы".

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин", – заявил Лукашенко.

Также он рассказал, что в Белоруссии останется ядро группы ЧВК "Вагнера".

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это ни хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", – сообщил Лукашенко.

Он также отметил, что через пару дней на территории Белоруссии уже будет до 10 тысяч человек.

"Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут", – добавил президент Белоруссии.

23 августа частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, значились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и непосредственно сам Евгений Пригожин.

При этом Песков уточнил, что утверждать о смерти Пригожина можно только после результатов экспертиз и генетического исследования. На данный же момент таковых пока нет.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты сейчас осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.

Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области