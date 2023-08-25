Лукашенко заявил, что Пригожин не просил у него гарантий безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", – сказал белорусский лидер.

Он также рассказал историю, которой проиллюстрировал, что гарантии безопасности Пригожину были не нужны и тот был готов погибнуть "героем".

"Когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (говорит. – Прим. ред.): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла". (А он отвечает: – Прим. ред.) "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну", – поведал Лукашенко.

23 августа частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, значились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и непосредственно сам Евгений Пригожин.

При этом Песков уточнил, что утверждать о смерти Пригожина можно только после результатов экспертиз и генетического исследования. На данный же момент таковых пока нет.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты сейчас осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.



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