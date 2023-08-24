Дочь погибшего пилота бизнес-джета рассказала, что он много лет работал с Пригожиным

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пилот самолета, который разбился 23 августа в Тверской области, Алексей Левшин долгое время работал с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом РБК сообщила его дочь Анастасия.

"Папа был очень хорошим человеком. Открытым, с добрым сердцем, всем помогал, любил жизнь, был исполнительным, прекрасным отцом и мужем, очень любил нас, мы это всегда чувствовали", – рассказала дочь пилота.

По ее словам, отец, который родился в Тамбовской области, всегда хотел стать пилотом.

"Долго к этому шел, начинал с самых низов", – добавила она.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.

На борту EBM-135BJ находились 10 человек. Среди них Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

Бизнес-джет Пригожина несколько раз менял высоту перед падением – Flightradar 24