Второй самолет Евгения Пригожина вылетел из Москвы в Баку

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Второй самолет бизнесмена Евгения Пригожина, вероятно погибшего в авиакатастрофе в Тверской области, вылетел из Москвы в Баку, сообщает News.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В СМИ отметили, что борт Embraer ERJ-135BJ под номером RA02748 вылетел из Внуково. За полетом бизнес-джета наблюдали 832 пользователя сервиса Flightradar.

Однако информации о пассажирах не было. Цель полета указанного борта также неизвестна.

Согласно данным Flightradar24, Embraer спустя 2,5 часа нахождения в воздухе приземлился в Баку в 19:04.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.

На борту EBM-135BJ находились 10 человек. Среди них Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Бизнес-джет Пригожина несколько раз менял высоту перед падением – Flightradar 24