Зеленский прокомментировал информацию о причастности Киева к инциденту с Пригожиным

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев не причастен к крушению самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", – отметил он на брифинге, отреагировав на информацию о крушении самолета с Пригожиным.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.

На борту EBM-135BJ находились 10 человек. Среди них Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

Борт Евгения Пригожина несколько раз менял высоту перед падением – отчет Flightradar 24