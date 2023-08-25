Подтверждающих смерть Пригожина результатов экспертизы пока нет – Песков

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Официальных результатов экспертизы, которые могли бы подтвердить гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что утверждать о смерти Пригожина можно только после результатов экспертиз и генетического исследования.

"Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут размещены", – заявил официальный представитель Кремля.

23 августа частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, значились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и непосредственно сам Евгений Пригожин.

По факту авиакатастрофы следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты сейчас осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.

Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области