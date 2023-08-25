Песков заявил о непричастности Кремля к инциденту с самолетом Пригожина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к инциденту с падением самолета, на борту которого был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В контексте этой темы он призвал ориентироваться на факты, а не спекуляции.

"Естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета <...> очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь", – сказал представитель главы российского государства.

При этом он признал, что фактов о случившемся пока не очень много, их еще предстоит установить следователям.

Песков также отметил, что в последнее время Владимир Путин не проводил каких-либо встреч с Пригожиным. Дальнейшая судьба группы "Вагнера", по его словам, пока не ясна: он напомнил, что с юридической точки зрения ЧВК "Вагнер" как организация не существует.

"Существует, действительно, группа "Вагнер", как президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции", – добавил представитель Кремля.

23 августа частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, значились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и непосредственно сам Евгений Пригожин.

При этом Песков уточнил, что утверждать о смерти Пригожина можно только после результатов экспертиз и генетического исследования. На данный же момент таковых пока нет.

По факту авиакатастрофы следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты сейчас осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.



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