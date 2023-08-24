Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал возможную гибель однофамильца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал возможную гибель своего однофамильца, основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отметив, что тема смерти не может служить поводом для шуток. Об этом сообщается в телеграм-канале новостного портала RTVI.

По словам продюсера, в последнее время "действительно люди часто путали" его с Евгением Пригожиным. Кроме того, некоторые новости вызывали волну шуточных комментариев в соцсетях продюсера и его близких. Он заявил, "это было как-то смешно, пошутили – и ладно". Однако сейчас шутки неуместны, подчеркнул Пригожин.

"Он все равно, может быть, и дедушка, точно отец, муж. Всегда любая потеря человека несет за собой трагические события, здесь уже не смешно. Моим детям пишут, моей жене пишут, соболезнуют", – заявил российский продюсер.

Продюсер уверен, что новости спровоцировали большое количество комментариев и повышенное внимание к нему, хотя не имели никакого отношения к его персоне. Пригожин добавил, что люди не разбирались и писали его имя. Он связывает это с тем, что продюсер находится порядка 30 лет на виду у общества, а также его знают как супруга Валерии.

"Люди не вникают, они не пытаются разобраться – ну Пригожин и Пригожин. Для всех всегда был один Пригожин, потом стало их два", – заявил Пригожин.

По мнению продюсера, некоторые люди на полном серьезе считают, что именно он фигурировал в последних новостях.

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