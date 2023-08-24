Данные показали, что в упавшем под Тверью самолете были сотрудники ЧВК "Вагнер" – Путин

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Первичные данные свидетельствуют о том, что в потерпевшем крушение в Тверской области самолете были сотрудники ЧВК "Вагнер", сообщил Владимир Путин. Он сказал об этом на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Президент отметил, что Следственный комитет РФ уже начал предварительное расследование падения самолета основателя частной военной компании Евгения Пригожина. Путин заверил, что специалисты проведут его в полном объеме и выяснят все обстоятельства случившегося.

"Сейчас проводятся экспертизы: технические экспертизы, генетические. На это нужно какое-то время", – цитирует ТАСС главу государства.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.

На борту EBM-135BJ находились 10 человек. Среди них Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Бизнес-джет Пригожина несколько раз менял высоту перед падением – Flightradar 24