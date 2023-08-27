СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области

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Следственный комитет РФ подтвердил смерть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и полевого командира Дмитрия Уткина при крушении самолета в Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", – говорится в сообщении.

Вечером 23 августа частный бизнес-джет, выполнявший рейс из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области. В воздушном судне находились 10 человек, все они погибли.

В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, числились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и Пригожин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что утверждать о гибели основателя группы можно только после результатов экспертиз и генетического исследования.

На фоне ситуации СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи провели комплекс технических и генетических анализов.

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