СК изъял бортовые самописцы разбившегося самолета Пригожина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Личности погибших при крушении самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области помогут установить молекулярно-генетические экспертизы, также следствие изъяло бортовые самописцы. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. <...> Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП найдены тела 10 человек. В настоящее время с целью их опознания ведутся молекулярно-генетические экспертизы. Кроме того, следствие изъяло бортовые самописцы.

В ведомстве заявили, что в настоящее время продолжается детальный осмотр места крушения бизнес-джета. Помимо этого, изымаются предметы и документация, которые имеют значение для установления всех обстоятельств произошедшего. СК назначит дополнительные судебные экспертизы.

В среду, 23 августа, частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, значились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и непосредственно сам Евгений Пригожин.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждать о смерти Пригожина можно только после результатов экспертиз и генетического исследования. На данный же момент таковых пока нет.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты сейчас осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.

В Минобороны Великобритании предположили, что Пригожин действительно мог погибнуть, несмотря на то, что пока доказательств этому нет. Ведомство заявило, что гибель Пригожина окажет сильное дестабилизирующее влияние на группу "Вагнер".



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