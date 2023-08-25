Разведка Британии считает, что Пригожин действительно погиб

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Спецслужбы Великобритании предполагают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно мог погибнуть, несмотря на то, что пока доказательств этому нет. Об этом сообщается на странице Минобороны Британии в соцсети X (ранее Twitter).

"Пока нет никаких подтвержденных доказательств присутствия Пригожина на борту, учитывая его особые меры безопасности. Но существует вероятность, что он действительно умер", – сообщило ведомство в заявлении.

В разведслужбе отметили, что смерть Пригожина окажет сильное дестабилизирующее влияние на группу "Вагнер". В Лондоне не могут предположить, кто сможет возглавить ЧВК, поскольку преемник Пригожина вряд ли сможет иметь те же качества.

"Вакуум лидерства в группе "Вагнера" будет усилен сообщениями о том, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов также мертвы", – добавляют в разведке.

23 августа частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На борту находились 10 человек, все они погибли. В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, значились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и непосредственно сам Евгений Пригожин.

При этом Песков уточнил, что утверждать о смерти Пригожина можно только после результатов экспертиз и генетического исследования. На данный же момент таковых пока нет.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты сейчас осуществляют комплекс технических и генетических экспертиз.

Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области