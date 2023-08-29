Прощание с Евгением Пригожиным прошло в закрытом формате

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Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным прошло в закрытом формате, сообщает телеграм-канал его пресс-службы.

Все, кто захочет проститься с погибшим главой группы, могут посетить Пороховское кладбище, добавили представители предпринимателя.

Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, членами экипажа были полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще 8 человек. Все они погибли.

Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Правоохранители завершили молекулярно-генетические экспертизы, установив личности всех членов экипажа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина. Представитель Кремля подчеркивал, что решение по поводу похорон принимают родственники погибших.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области