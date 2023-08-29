Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина – Песков

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На похоронах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не будет президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что решение по поводу похорон принимают родственники погибших.

"Здесь мы не можем что-то говорить без них", – заключил он.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что у Кремля пока нет информации о похоронах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Песков добавил, что глава государства Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Вечером 23 августа частный бизнес-джет, выполнявший рейс из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области. В воздушном судне находились 10 человек, все они погибли.

В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, числились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и Пригожин.

На фоне ситуации СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи по результатам генетических экспертиз подтвердили смерть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и полевого командира Дмитрия Уткина при крушении самолета в Тверской области.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области