РФ отказалась от помощи Бразилии в расследовании гибели Пригожина – СМИ

Фото: пресс-служба Пригожина

Россия отказалась от помощи Бразилии в расследовании крушения бразильского самолета Embraer, в котором находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA).

В CENIPA пояснили, что накануне получили ответ от Межгосударственного авиационного комитета (действует на пространстве СНГ), в котором тот указывал, что "на данный момент" не намерен привлекать к расследованию иностранную помощь. МАК сослался на правила Международной организации гражданской авиации, из которых следует, что международные нормы не распространяются на внутренние рейсы.

"Они не обязаны (проводить международное расследование. – Прим. ред.), но это рекомендовано. Если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека", – прокомментировал решение МАК представитель CENIPA.

Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, в самолете находились полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" прошло 29 августа в закрытом формате.



СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области