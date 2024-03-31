Летняя погода ожидает москвичей 1 и 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник и вторник, 1 и 2 апреля, жителей столицы ожидает летняя погода с температурой до 22 градусов тепла. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя в Центральной и Южной России начнется с летних температур, которых в начале апреля никогда не было за всю историю наблюдений. Так, 1 апреля воздух в Москве прогреется до 19–21 градуса, в связи с чем рекорд, установленный в 1983 году, когда 1 апреля было 17,8 градуса, будет побит. Однако субтропическое тепло, продолжил синоптик, выйдет на пик 2 апреля, когда в столице потеплеет до 20–22 градусов, что соответствует многолетней норме июня или августа.

"Мало того, второй день подряд будет установлен очередной рекорд, прежний максимум 73-х летней давности со значением плюс 17,4 – падет", – добавил Тишковец.

Специалист уточнил, что 1 апреля в городе может пройти небольшой дождь. Согласно его данным, небо будет "немного хмуриться", и впервые с 70-процентной вероятностью вечером даже не исключен переход конвективной облачности в грозовое состояние.

Кроме того, указал синоптик, если столбики термометров в Москве превысят отметку в 20 градусов, то это будем самым ранним 20-градусным теплом в городе за весь период наблюдений. Пока рекорд остается за 4 апреля 1990 года, когда воздух прогрелся до 21,2 градуса. В этом году подобное явление может случиться на 2–3 дня раньше, сказал он и отметил, что по ночам температура будет около 9–11 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что постоянный снежный покров сойдет в Москве к 4 апреля. Кроме того, в Подмосковье снег уже сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне, Серпухове и Кашире. Наиболее высокий снежный покров был выявлен в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.