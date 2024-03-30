Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Суббота, 30 марта, обновила температурный максимум 2024 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в полдень столбики термометра на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, поднялись до 11 градусов тепла. Это самый высокий показатель с начала года. До этого в лидерах было 28 марта, когда воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса.

При этом синоптик подчеркнул, что температура продолжает повышаться, и точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21:00.

"Однако точно ясно, что в лидерах теплого списка дню сегодняшнему быть совсем недолго – уже завтра температурный фон превысит сегодняшние значения", – добавил Леус.

Ранее сообщалось, что столбики термометров в субботу покажут +13 градусов, при этом в вечерние часы пройдут небольшие дожди. Столица большую часть суток будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Только в поздние вечерние часы проявит себя приближающийся с запада атмосферный фронт.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в выходные, 30 и 31 марта, в столице будет до 16 градусов тепла. Он обратил внимание, что первый признак устойчивого прихода весны в город – плюсовая температура ночью. В ночь на 29 марта она составит от 2 до 4 градусов выше нуля.