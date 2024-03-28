До 16 градусов тепла ожидается в Москве в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные, 30 и 31 марта, в Москве ожидается до 16 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что первым признаком устойчивого прихода весны в город является плюсовая температура ночью. В ночь на 29 марта она составит от 2 до 4 градусов.

"А дальше весенняя поступь будет еще более красивой: в ночь на субботу и на воскресенье будет уже 3–5, днем в субботу – 11–13, а в воскресенье еще более высокая температура – 14–16 градусов", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что четверг, 28 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. При этом до конца дня воздух в городе продолжит прогреваться. Точный температурный показатель будет объявлен после 21:00.

