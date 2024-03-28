Теплый фронт с небольшим дождем пройдет над Москвой 29 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплый фронт с небольшим дождем пройдет над Москвой в пятницу, 29 марта, сообщил RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

По его словам, в Москве установилась хорошая, теплая погода. В последний рабочий день текущей недели столбики термометров прогреются до +8... +10 градусов, а ночью до +2... +4 градусов.

В выходные будет еще теплее – в субботу ожидается 11–13 градусов, в воскресенье – 10–15 градусов. Также ожидается переменная облачность и без осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, как долго в Москве будет таять снег. По его словам, на неделе с 25 марта благодаря теплой погоде в городе продолжит снижаться высота снежного покрова. Однако последний сохранится в столице и в первой декаде апреля. При этом в лесах снег не будет таять еще дольше.

