Небольшие дожди прогнозируются в Москве вечером в субботу

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Теплая погода установилась в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

По его словам, столбики термометров покажут +13 градусов, при этом в вечерние часы пройдут небольшие дожди.

"Сегодня столица большую часть суток будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Только в поздние вечерние часы проявит себя приближающийся с запада атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями", – заявил синоптик.

Он уточнил, что в Москве прогнозируется 11–13 градусов тепла, а по области – 9–14 градусов. Ветер в столице будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в выходные, 30 и 31 марта, в столице будет до 16 градусов тепла. Он обратил внимание, что первый признак устойчивого прихода весны в город – плюсовая температура ночью. В ночь на 29 марта она составит от 2 до 4 градусов выше нуля.