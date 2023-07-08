Посол РФ в США назвал передачу Киеву кассетных боеприпасов жестом отчаяния

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение американской администрации передать Киеву кассетные боеприпасы.

По словам дипломата, власти Соединенных Штатов продолжают поднимать ставки в происходящем конфликте, а также приближают человечество к новой мировой войне.

"Соединенные Штаты настолько одержимы идеей нанесения России поражения, что не осознают тяжести своих поступков. Ведут дело лишь к увеличению числа жертв и продлевают агонию киевского режима", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Антонов отметил, что Вашингтон проигнорировал негативное мнение всех своих союзников по поводу опасного использования подобных боеприпасов неизбирательного действия.

Вместе с тем российский дипломат выразил уверенность, что "накачка" Украины западным оружием никак не сможет повлиять на достижение целей спецоперации, направленной на искоренение угроз безопасности РФ.

Решение о передаче кассетных боеприпасов является жестом отчаяния, который говорит об осознании США своего бессилия, уверен посол. Тем не менее американские власти не желают признавать ни собственные неудачи, ни провалы ВСУ.

Теперь же по вине Вашингтона на многие годы возникнет риск того, что на несработавших боеприпасах могут подорваться ни в чем не повинные мирные граждане, заключил Антонов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.

Новости часа: США передадут Украине кассетные боеприпасы