Кремлю неизвестно, что США не передали РФ все сведения по теракту в "Крокусе" – Песков

Фото: kremlin.ru

Кремлю ничего не известно об информации газеты New York Times (NYT), согласно которой спецслужбы США не передали РФ всех сведений по теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Но информация New York Times со ссылкой на источники – это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время", – отметил политик.

Ранее газета выпустила статью, в которой говорится, что американские чиновники не передали своим коллегами из России все данные о планируемом теракте в концертном зале, чтобы не выдать свои источники. По словам авторов материала, враждебные отношения между государствами не позволили Штатам рассказать о террористическом заговоре.

О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 360 получили ранения.

Сотрудники спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал восьмого подозреваемого.