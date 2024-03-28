28 марта, 13:51Политика
Кремлю неизвестно, что США не передали РФ все сведения по теракту в "Крокусе" – Песков
Фото: kremlin.ru
Кремлю ничего не известно об информации газеты New York Times (NYT), согласно которой спецслужбы США не передали РФ всех сведений по теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Но информация New York Times со ссылкой на источники – это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время", – отметил политик.
Ранее газета выпустила статью, в которой говорится, что американские чиновники не передали своим коллегами из России все данные о планируемом теракте в концертном зале, чтобы не выдать свои источники. По словам авторов материала, враждебные отношения между государствами не позволили Штатам рассказать о террористическом заговоре.
О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 360 получили ранения.
Сотрудники спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал восьмого подозреваемого.
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