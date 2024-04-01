Премьер-министру Израиля Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи

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Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи. Об этом сообщает РИА Новости.

В канцелярии политика заявили, что операция была выполнена успешно, Нетаньяху находится в полном сознании и чувствует себя хорошо. Отмечается, что он был переведен в послеоперационную палату.

Во время его лечения и восстановления, обязанности премьера страны исполняет министр юстиции Израиля Ярив Леви.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года шефу Пентагона Ллойду Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

11 февраля Остина вновь госпитализировали в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра из-за возникших проблем с мочевым пузырем.