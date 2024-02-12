Глава Пентагона вновь попал в больницу

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Шеф Пентагона Ллойд Остин вновь был госпитализирован для осмотра из-за возникших проблем с мочевым пузырем. Об этом со ссылкой на заявление оборонного ведомства США сообщает РИА Новости.

"Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", – указано в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что уведомили о случившемся заместителя Остина, главу комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. 22 декабря ему провели хирургическую операцию, а 1 января Остин вновь попал в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

С 15 января Остин работал удаленно. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США никто не был в курсе о заболевании министра обороны до утра 9 января.