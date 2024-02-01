Глава Пентагона признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что должен был сообщить президенту США Джо Байдену об онкологическом заболевании, в связи с чем извинился перед американским народом. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Я подошел к этому неправильно. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом", – отметил он.

При этом Остин уточнил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на возникший вокруг него скандал из-за скрытой информации о госпитализации.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона 29 января вернулся к работе после почти месяца лечения рака простаты.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря, а 1 января Остин вновь вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

С 15 января Остин работал удаленно. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января.

В связи с попыткой скрыть свое заболевание Остина вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США. Он должен явиться туда 14 февраля.

