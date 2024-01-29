Министр обороны США вернулся в Пентагон после месяца лечения рака

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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин 29 января вернулся к работе в Пентагоне после почти месяца лечения рака простаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря, а 1 января Остин вновь вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

С 15 января Остин работал удаленно. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января.

В связи с попыткой скрыть свое заболевание Остина вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США. Он должен явиться туда 14 февраля.

