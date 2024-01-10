В Белом доме заявили, что до 9 января не знали о раке у шефа Пентагона

Фото: ТАСС/AP/Cliff Owen

В администрации президента США Джо Байдена никто не знал про наличие у американского министра обороны рака простаты до утра 9 января. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Никто в Белом доме не знал о том, что у министра Остина был рак простаты, до сегодняшнего утра", – приводит его слова ТАСС.

Кирби отметил, что Байден все равно сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на то, что он поправится в ближайшее время. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома также подчеркнул, что состояние шефа Пентагона не угрожало защите интересов США в сфере безопасности.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что глава Минобороны США перед началом хирургической операции временно передавал свои полномочия по управлению ведомством своему заместителю Кэтлин Хикс.

Ранее стало известно, что у министра обороны США в декабре 2023 года был диагностирован рак простаты. Остин был госпитализирован в январе из-за осложнений, возникших после хирургической процедуры, которую ему провели 22 декабря прошлого года.

В Белом доме в связи с этим заявили, что Остин, который сейчас находится в больнице, полностью исполняет свои обязанности, планов по отправке его в отставку нет.

При этом, по данным местных СМИ, Пентагон в течение трех дней не информировал Белый дом о том, что глава Минобороны США был госпитализирован. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.