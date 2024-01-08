Белый дом опроверг планы на отставку шефа Пентагона Ллойда Остина

Фото: AP Photo/ Maya Alleruzzo

Шеф Пентагона Ллойд Остин, который сейчас находится в больнице, полностью исполняет свои обязанности, планов по отправке его в отставку нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Администрация сконцентрирована только на восстановлении Остина и на том, чтобы ему была оказана вся необходимая помощь, уточнил он. По словам Кирби, американский лидер Джо Байден ждет возвращение Остина в Пентагон.

Он отметил, что президент уважает министра обороны за то, что он взял на себя ответственность за недостаточно оперативное информирование о ситуации.

"Нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту", – подчеркнул Кирби.



Шефа Пентагона госпитализировали 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. По данным местных СМИ, ведомство в течение трех дней не информировало Белый дом об этом инциденте. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.

7 января Остин поделился, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Он также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.