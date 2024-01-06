Главу Пентагона госпитализировали после медицинской процедуры

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Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

Остина госпитализировали в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. Райдер добавил, что глава Пентагона выздоравливает и уже 5 января был готов приступить к работе.

В апреле прошлого года бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали из-за развившейся легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.

Врач Альберто Дзангрилло пояснил, что лечение политика направлено на лечение инфекции с ограничением негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза и возвращение его состояния здоровья к клиническому.