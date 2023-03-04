Байдену успешно удалили злокачественное образование на коже

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Президенту США Джо Байдену провели успешную операцию, удалив злокачественное образование на коже. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на врача Белого дома.

По информации издания, биопсия, которую провели Байдену в феврале, подтвердила наличие у него базально-клеточной карциномы.

После успешной операции американский лидер будет продолжать дерматологическое наблюдение в рамках своего медицинского обслуживания, однако место биопсии зажило, в связи с чем дальнейшего лечения не требуется, добавил лечащий врач.

В начале года обозреватель Джордан Бойд заявила, что безопасность Соединенных Штатов находится под угрозой из-за состояния здоровья Джо Байдена. Она добавила, что президент США является "машиной по производству ляпов". По мнению журналистки, страна подвергается риску каждый раз, когда глава Белого дома открывает рот.

До этого доктор Валерий Новоселов заявил, что у американского лидера есть все признаки деменции. По словам эксперта, одним из явных симптомов когнитивных нарушений является ухудшение памяти.

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