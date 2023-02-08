Косачев заявил о сходстве речи Байдена с выступлениями Брежнева

Фото: ТАСС/АР/Jacquelyn Martin

Озвученное президентом США Джо Байденом послание конгрессу напоминает поздние выступления главы СССР Леонида Брежнева на съездах КПСС, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", – отметил сенатор.

По мнению Косачева, Байден убеждает себя и американцев в том, что сила США состоит в мощи их примера, повторяя ошибку советского руководства.

Ранее член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гетц раскритиковал Байдена за его слова об ответственности Владимира Путина за экономические проблемы Америки. Он подчеркнул, что вина за это полностью лежит на американском президенте.



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