12:49Политика
Конгрессмен раскритиковал слова Байдена о вине Путина за проблемы в экономике США
Фото: ТАСС/Zuma
Член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гетц раскритиковал президента Джо Байдена за его слова об ответственности Владимира Путина за экономические проблемы Америки.
"Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", – написал Гетц в Twitter.
Ранее Байден, выступая перед конгрессом, назвал рекордно высокую инфляцию в США последствием пандемии коронавируса и специальной военной операции РФ на Украине. Президент США добавил, что уровень инфляции достиг наивысших за более чем 40 лет значений и американцы вынуждены платить "путинский налог" на топливо и продукты.
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