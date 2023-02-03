Байден оговорился, рассказывая о женщинах в своей администрации

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оговорился, рассказывая о гендерном составе своей администрации. Об этом сообщает Fox News.

"Более половины женщин в моем кабинете, более половины людей в моем кабинете, более половины женщин в моей администрации – женщины", – сказал президент США.

Ранее Байден решил поздравить правозащитницу Арндрею Уотерс Кинг, жену Мартина Лютера Кинга III, исполнением песни Happy Birthday, но забыл имя женщины. Исполняя поздравительную песню, президент должен был назвать имя именинницы, однако произнес нечто неразборчивое.

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