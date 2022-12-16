17:23Политика
Врач перечислил явные признаки деменции у Байдена
Фото: AP/Susan Walsh
Доктор Валерий Новоселов заявил, что у американского лидера Джо Байдена есть все признаки деменции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам эксперта, одним из явных симптомов когнитивных нарушений является ухудшение памяти. Новоселов напомнил о том, как Байден уже несколько раз путался в событиях, именах и географических названиях во время своих выступлений:
- назвал вице-президента Камалу Харрис "избранным президентом";
- пытался дать слово конгрессменше, погибшей в автокатастрофе;
- сказал, что в США 54 штата, а их всего 50;
- публично заявил, что его старший сын Бо погиб в Ираке, хотя тот умер на родине от рака.
Другим важным признаком деменции являются трудности с воспроизведением информации. Эксперт указал на то, что у президента США есть некоторые сложности с изложением мыслей. Он также подчеркнул, что Байден может просто потерять мысль во время своей речи.
Специалист уверен, что у американского лидера снижена концентрация внимания и наблюдается явная негибкость мышления.
По словам Новоселова, похожее на маску лицо также является признаком определенных нарушений. Специалист обозначил три гериатрических синдрома, которые присутствуют у Байдена:
- старческая астения;
- саркопения (потеря мышечной массы);
- остеопороз.
Он также отметил, что президент Штатов склонен к падениям. Врач предупредил, что Байден в любой момент может получить травму.
Ранее американский лидер не смог выговорить имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Президент США во время поздравления нового премьера Британии отметил важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. После этого он произнес имя нового премьер-министра как "Раши Санук".
До этого американский лидер оговорился, назвав Камалу Харрис президентом США. Данный инцидент произошел во время выступления Байдена по поводу ее дня рождения.
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