Байден пообщался с главой Пентагона после его госпитализации – СМИ

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Американский лидер Джо Байден поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и отметил, что доверяет ему. Об этом сообщает газета Politico.

По словам чиновников, должность нынешнего главы ведомства находится в безопасности. Однако некоторые источники издания считают, что ситуация со здоровьем Остина может лишить кого-то должности.

"Не сообщать Белому дому, конгрессу или СМИ, что он болен, а затем сообщить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома, <...> это проблема", – говорится в сообщении.

Ранее представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. Он попал в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. Райдер добавил, что глава Пентагона выздоравливает и уже 5 января был готов приступить к работе.

По информации местных СМИ, Пентагон в течение трех дней не информировал Белый дом о госпитализации Остина. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.

В свою очередь, Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Министр также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем. Остин пообещал исправиться в дальнейшем.

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