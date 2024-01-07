Глава Пентагона сообщил, что идет на поправку и надеется вскоре вернуться к работе

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Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Об этом говорится в обращении Остина, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

Министр также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем. Остин пообещал исправиться в дальнейшем. Подробности о его диагнозе по-прежнему не разглашаются.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры.

По информации местных СМИ, Пентагон в течение трех дней не информировал Белый дом о госпитализации Остина. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.