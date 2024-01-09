Шефа Пентагона перевели из отделения интенсивной терапии

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Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии, но по-прежнему испытывает недомогание. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший", – приводит слова из его заявления ТАСС.

Райдер сообщил, что шеф Пентагона продолжает лечение в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона. Он также заявил, что сейчас неизвестно, когда Остин покинет больницу, однако обещал, что до этого момента пресс-служба Пентагона будет на ежедневной основе публиковать новые данные.

Шефа Пентагона госпитализировали 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. По данным местных СМИ, ведомство в течение трех дней не информировало Белый дом об этом инциденте. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.

7 января Остин поделился, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Он также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.