Министр обороны США идет на поправку – СМИ

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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин идет на поправку, однако нет даты его выписки. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, Остин также два раза общался с американским лидером Джо Байденом за последние 72 часа. Кроме того, министр отлеживал и руководил ударами Соединенных Штатов по хуситам, добавил Райдер.

"Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем отдал приказ о проведении этих ударов", – рассказал он.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По данным СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

В декабре 2023 года Остину поставили диагноз "рак простаты". Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января. Однако он указал, что американский лидер все равно сохраняет полное доверие к Остину и надеется, что тот скоро поправится.

