В Пентагоне заявили о планах начать расследование обстоятельств госпитализации Остина

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Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил о планах организовать в январе расследование обстоятельств госпитализации главы Минобороны США Ллойда Остина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление.

Целью расследования станет анализ ролей, процессов, процедур, обязанностей и действий, которые имеют отношение к госпитализации Остина, уточняется в сообщении.

9 января были опубликованы заявления медиков, согласно которым у Остина в декабре 2023 года диагностирован рак простаты. Мужчину госпитализировали в январе из-за осложнений, появившихся после хирургической процедуры, которую ему провели 22 декабря прошлого года.

Белый дом в связи с новостями сообщил, что шеф Пентагона в полном объеме исполняет свои обязанности, планов по отправке его в отставку нет.

Однако в СМИ писали, что ведомство в течение трех дней не информировало администрацию президента США о госпитализации главы Минобороны Штатов. Новость о болезни Остина шокировала высших должностных лиц государства.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что в администрации никто не знал про наличие у министра обороны рака простаты до утра 9 января. Президент Штатов Джо Байден все равно сохраняет полное доверие к Остину, указал он.